Meteo: domani pioggia in Lombardia, lunedì schiarite

Milano, (Adnkronos) - Nelle prossime ore il cielo sulla Lombardia sarà molto nuvoloso con precipitazioni diffuse da deboli a moderate e in intensificazione domani. Attorno ai 1.800 metri di quota è prevista neve. Sono le previsioni meteorologiche secondo l'Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente. Le temperature massime in pianura sono comprese fra i 10 e i 13 gradi. Poi un afflusso di aria umida più mite favorirà un rialzo delle temperature massime in pianura. Domani sarà molto nuvoloso su tutta la regione fino al tardo pomeriggio con piogge da deboli a moderate, con schiarite a partire dalla pianura occidentale, in graduale estensione nel corso della serata a tutta la pianura e parte della fascia alpina e prealpina. Le temperature minime saranno stazionarie, fra i 10 e i 12 gradi, e le massime in lieve aumento fra gli 11 e i 15 gradi. Lunedì sarà poco nuvoloso fino al mattino, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata su tutta la regione. Non sono previste piogge, se non sui rilievi alpini e prealpini verso sera. Le temperature dovrebbero essere in lieve rialzo, con le minime attorno ai 9 gradi e le massime sui 15 gradi.