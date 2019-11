Messina: in casa con 16 chili di marijuana, arrestato

#cronaca

Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - Oltre 16 chili di marijuana e 32 grammi di cocaina. Con l'accusa di produzione, detenzione e traffico di stupefacenti i carabinieri di Messina hanno arrestato M.P., 24 anni, incensurato. Nel suo appartamento, nel rione San Giovannello, i militari hanno trovato parte della droga nascosta in una cabina armadio, altra conservata in una borsa frigo in cucina e la maggior parte custodita invece nella cantina dell'abitazione dove i militari hanno rinvenuto due grossi borsoni con dentro 19 involucri di marijuana. Nel corso della perquisizione, sempre all'interno della cantina, i carabinieri hanno notato una finestra che dava accesso ad un'intercapedine adibita all'essiccazione e al confezionamento della droga, con lampade ad incandescenza. Rinvenuti anche due bilancini di precisione, una piastra per il confezionamento sottovuoto ed oltre duemila euro in contanti in banconote di vario taglio.