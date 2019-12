Maltempo: Veneto, allerta arancione per livelli dei fiumi Po, Fratta- Gorzone e Lemme

#cronaca

Venezia, 23 dic. (Adnkronos) - Nei prossimi giorni in Veneto non sono previste precipitazioni in Veneto ma resta l'allerta arancione diramata dal Centro funzionale della Protezione Civile per il passaggio dell'onda di piena, in particolare nell'asta fluviale del Po, per il Fratta Gorzone e in considerazione dei livelli del Livenza. Fino alle ore 14 di domani è allerta per criticità idrogeologica nella rete idraulica principale e secondaria dei comuni rivieraschi nei bacini del Po, Fissero Tartaro Canalbianco e Basso Adige e nel bacino del Basso Brenta e Bacchiglione. Per il bacino del Lemene, Livenza e Tagliamento l'avviso di criticità è derubricato a ‘stato di attenzione'.