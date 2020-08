Maltempo: riprese ricerche per uomo travolto da torrente nel Varesotto

#cronaca

Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Sono riprese stamattina le ricerche di Andrea Galimberti, 38 anni, di Oltrona di San Mamette, nel Comasco, disperso da due giorni dopo la piena di un torrente nella zona del Lago Delio, nel territorio del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Era uscito in cerca di funghi con un amico, ma il torrente Molinera che scende verso il lago Maggiore, ingrossatosi in poche ore a causa delle forti piogge cadute, lo ha travolto. A lavoro ci sono alcuni tecnici della XIX Lariana del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), oltre ai vigili del fuoco. Le operazioni si stanno concentrando nella forra, detta Val Molinera, che ha una lunghezza di circa 6 chilometri, su un dislivello di 800 metri, dalla località Monti di Pino fino al lago Maggiore. In giornata si procederà con verifiche e controlli nella prima parte della valle, anche con le squadre specializzate di canyoning.