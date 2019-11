Mafia: Miccichè, 'Berlusconi non ha mai scaricato Dell'Utri'

#cronaca

Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Silvio Berlusconi, avvalendosi della facoltà di non rispondere al processo sulla trattativa Stato-mafia di Palermo "non ha affatto scaricato Marcello Dell'Utri". Ne è convinto Gianfranco Miccichè, Presidente dell'Ars e coordinatore siciliano di Forza Italia in Sicilia. "Non lo scaricherebbe mai - dice - Ma tutte le volte che parli davanti a un giudice non ci guadagni, semmai ci perdi. I suoi avvocati gli hanno detto di non parlare ma verrà trascritta l'intervista che il Presidente Berlusconi rilasciò dopo la sentenza di primo grado". "Io continuo a considerare Marcello una persona estranea al giogo della mafia", ha concluso Miccichè parlando a 'Casa Minutella' su Trm.