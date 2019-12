Ludopatia: Regione Lombardia stanzia 2,3 mln per azioni contrasto

#cronaca

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - La giunta della Regione Lombardia su proposta degli assessori Stefano Bolognini (Politiche sociali, Abitative e Disabilità) e Giulio Gallera (Welfare) ha approvato due delibere per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. La programmazione e l'attuazione dei programmi sono organizzate in collaborazione con le Ats, le Agenzie di tutela della salute, regionali oltre che con i Comuni, i soggetti del terzo settore e le associazioni. I fondi stanziati per questi interventi ammontano complessivamente a 2,36 milioni di euro. Le risorse per le attività di contrasto sono suddivise tra le Ats e gli istituti scolastici che aderiranno alle proposte della Regione per porre in essere interventi di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo. Tra le azioni in programma convegni, seminari, incontri mirati anche per target di popolazione e per luoghi di aggregazione; punti di informazione, orientamento e ascolto per l'intercettazione della popolazione più a rischio; potenziamento dei gruppi di mutuo-aiuto per giocatori e loro familiari. Previste anche azioni 'No slot' anche con il coinvolgimento dei gestori anche attraverso forme di promozione e valorizzazione di esercizi commerciali virtuosi che hanno dismesso o non hanno mai avuto slot.