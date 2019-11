Lombardia: turismo, Consiglio Regione approva nuovi criteri per Infopoint

#cronaca

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - La commissione Attività produttive del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Gianmarco Senna (Lega) ha approvato a maggioranza, con l'astensione delle minoranze, i nuovi criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica (Infopoint) in attuazione delle norme contenute nella legge regionale 27/2015 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'. “La revisione dei criteri – ha detto la relatrice Silvia Scurati (Lega) - si è resa necessaria per rispondere meglio ai bisogni delle differenti realtà territoriali e alle esigenze derivanti dai cambiamenti in atto nel settore turistico”. Tra le principali novità introdotte per gli Infopoint, l'obbligo di essere accessibili ai disabili; la preparazione e la professionalità degli addetti, che dovranno conoscere la lingua inglese e un'altra lingua straniera. Gli Infopoint dovranno inoltre trasmettere alla direzione generale competente di Regione Lombardia una relazione annuale con le informazioni relative ai turisti che hanno usufruito del servizio, come nazionalità, sesso, fascia d'età, titolo di studio.