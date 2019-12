Lombardia: Terzi, 'governo ritarda rimborsi trasporto locale, intervenuta Regione'

#cronaca

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - “Il governo Pd-M5S non è in grado di erogare le risorse del trasporto pubblico locale che spettano alle Regioni entro la fine dell'anno. Un'inefficienza molto grave, che non si verificava da sei anni. Le Regioni stanno aspettando il saldo del 20% del Fondo nazionale trasporti, ovvero la parte di contribuzione statale relativa agli ultimi 4 mesi del 2019". Lo afferma l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha commentato la notizia pervenuta dal coordinamento della commissione infrastrutture della conferenza Stato-Regioni. "Questo ritardo danneggia le aziende di trasporto pubblico che attendono il pagamento dei rimborsi. All'appello per la Lombardia mancano circa 165 milioni di euro. Risorse che Regione ha anticipato con la propria cassa per sopperire, ancora una volta, ai disservizi e alla sciatteria del governo Pd-M5S", ha aggiunto.