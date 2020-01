Lombardia: Terzi, 'da Regione 9,8 mln per tangenziale Verdello'

#economia

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - “Regione Lombardia ha stanziato complessivamente 9,8 milioni di euro (su un totale di 11 milioni) per realizzare la Tangenziale di Verdello. Questi 11 milioni sono disponibili. Nel marzo 2019 però il Comune aveva riaggiornato il quadro economico ridefinendo il costo dell'opera a 13,8 milioni, con la necessità dunque di reperire altri 2,5 milioni di euro circa. Costi lievitati per la ridefinizione di alcune voci come quella degli espropri, non certo per l'applicazione del prezzario regionale che, ripeto, nulla c'entra con l'aumento in questione. Anzi, l'applicazione del prezzario regionale ha consentito di contenere i costi che altrimenti sarebbero stati più alti”. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, rispondendo in aula all'interrogazione del consigliere Dario Violi in merito alla Tangenziale di Verdello. “L'idea -ha proseguito Terzi- è quella di realizzare una progettazione unica ma dividendo i lavori in due lotti, in modo da impiegare subito le risorse disponibili. Questo consentirebbe di uscire dall'impasse. A valle della procedura di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale e approvazione del progetto definitivo, si sottoscriverà la convenzione attuativa dell'intervento, condividendo la soluzione per lotti. L'aggiudicazione della gara per i lavori dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2021, pena la perdita dei 5 milioni derivanti dal Patto per la Lombardia. Naturalmente, lavoriamo per scongiurare questa ipotesi”.