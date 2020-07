Lombardia: Rozza (Pd), 'assessore Bolognini sbaglia, alloggi Aler da recuperare molti di più'

#cronaca

Milano, 6 lug. (Adnkronos) - “L'assessore Bolognini gioca con i numeri per nascondere l'inefficienza della Regione nella gestione delle case popolari. Quando dà percentuali altissime di recupero degli alloggi Aler non si capisce a che cosa esattamente si riferisca: forse agli alloggi contenuti nel piano del 2016? La notizia sarebbe che dopo quattro anni il piano non è ancora stato completato. E certamente non si riferisce ai tantissimi alloggi ancora da ristrutturare che non sono all'interno di questo piano". Lo dichiara la consigliera del Pd in Regione Lombardia, Carmela Rozza, sullo stato di avanzamento delle operazioni di recupero degli alloggi Aler. A Milano, continua, "gli alloggi da riqualificare sono molti di più di 2682, e questo vale per tutte le province citate dall'assessore Bolognini. Ma c'è di peggio: la legge sulle assegnazioni non funziona. Non basta recuperare gli alloggi, bisogna anche assegnarli".