Lombardia: Roggiani (Pd), 'in Regione gestione per nulla trasparente'

#cronaca

Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Sul caso della Film Commission l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, "non può cavarsela parlando di 'insinuazioni giornalistiche'. Questo è uno dei tanti, anzi troppi, tasselli che si aggiunge al quadro di una gestione per nulla trasparente in Regione Lombardia. I lombardi meritano di meglio, a partire dal sapere come come vengono utilizzati i soldi pubblici". Lo afferma la segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani. "Un milione di euro erogato da Regione Lombardia nel 2015 alla Film Commission e, parte di quella cifra, ottenuta dall'allora presidente Alberto di Rubba (anche ex revisore della Lega), sarebbe stata usata per comprare a un prezzo gonfiato l'immobile di Cormano, da alcuni personaggi che risultano anche loro vicini al Carroccio", continua Roggiani.