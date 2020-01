Lombardia: Regione mette a disposizione 1,6 mln contro incendi boschi

#cronaca

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - “Se nel 2019 Regione Lombardia ha trasferito complessivamente al sistema antincendio boschivo (Aib) risorse per circa 800 mila euro, per l'anno in corso abbiamo voluto aumentare la disponibilità di bilancio portandola a 1 milione di euro in conto capitale e a 600 mila in parte corrente. Questo vuole essere un segnale concreto di sostegno e di ringraziamento a tutti voi per la vostra professionalità, per tutto ciò che fate e per il tempo e la dedizione con la quale vi mettete a disposizione dei nostri concittadini e del nostro territorio”. Lo ha dichiarato l'assessore regionale della Lombardia al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, intervenendo oggi alla Presentazione del nuovo Piano Anti Incendio Boschivo 2020-2022 a Palazzo Lombardia.