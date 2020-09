Lombardia: Regione, anche rilevatori droghe in prossimi bandi per polizie locali

#cronaca

Milano, 9 set. (Adnkronos) - Regione Lombardia inserirà nei prossimi bandi per l'acquisto di dotazioni strumentali per le polizie locali lombarde anche gli sniffer palmari, apparecchiature in grado di riconoscere e rilevare la maggior parte delle sostanze stupefacenti. Lo annuncia l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato. L'avviso, riservato ai Comuni, alle Unioni di Comuni e Comunità montane, sarà pubblicato entro la fine del 2020. "Anche lo scorso anno - ha aggiunto l'assessore - i risultati del bando sono stati molto positivi. In particolare gli enti hanno acquistato fototrappole, droni, bodycam e auto elettriche. Da quest'anno avranno la possibilità di acquistare gli sniffer, strumenti utilissimi per rilevare le droghe. Stiamo lavorando per pubblicare l'avviso entro il prossimo mese di ottobre".