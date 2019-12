Lombardia: Pizzul (Pd), 'bilancio freddo e senza visione'

#economia

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - “È un bilancio freddo, senza spirito, che perpetua lo stesso modello in uso da anni in Regione Lombardia. C'è la tecnica ma non la politica, la visione di una Lombardia che cambia e che ha nuovi problemi da affrontare. Noi vorremmo un bilancio per l'oggi, che sia in grado di spingere una Lombardia che si sta spegnendo nonostante le sue città, che corrono e innovano, e nonostante gli oltre ottocento milioni di euro in più che il Governo garantisce alla Lombardia per gli investimenti". Lo afferma il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, spiegando in aula il voto negativo del Partito democratico al bilancio regionale 2020-2022, approvato questo pomeriggio con i voti della sola maggioranza.