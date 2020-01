Lombardia: martedì visita arcivescovo Delpini in Consiglio regionale

#cronaca

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - Visita dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in occasione della seduta del Consiglio regionale della Lombardia martedì prossimo 28 gennaio. Accogliendo l'invito dei presidenti del Consiglio e della Regione, Alessandro Fermi e Attilio Fontana, interverrà in aula dove terrà un discorso ai consiglieri regionali, a distanza di sei anni dalla visita del cardinale Scola. L'arcivescovo di Milano sarà accolto alle ore 9.50 da Fermi e Fontana sul piazzale di Palazzo Pirelli, da dove si recherà subito in aula. Qui sarà introdotto dai saluti istituzionali di benvenuto di Fermi e Fontana e al termine Delpini terrà il suo discorso. A seguire, dalle 11 alle 11.30, incontrerà e saluterà i dipendenti regionali in Sala Pirelli e visiterà nello Spazio Eventi la mostra promossa dall'istituzione regionale in collaborazione con il Museo della Brigata Ebraica e con l'Associazione Figli della Shoah. Prima di lasciare Palazzo Pirelli l'arcivescovo di Milano firmerà il Libro d'Onore e riceverà da Fermi il Sigillo longobardo, riconoscimento attribuito dalla Regione ai cittadini lombardi che hanno portato alto il nome della Lombardia nel mondo.