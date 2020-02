Lombardia: martedì in Consiglio Regione relazione Comitato controllo e garante infanzia

#cronaca

Milamno, 21 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha convocato il Consiglio regionale per martedì prossimo, 25 febbraio, alle ore 10. La seduta si aprirà con l'esame del progetto di legge che istituisce il premio 'Lombardia è Musica' (relatore Curzio Trezzani, Lega Nord), che sarà assegnato dal Consiglio regionale ogni anno, su bando pubblico, alle eccellenze lombarde nel settore musicale e agli studenti dei Conservatori di musica e degli istituti superiori di studi musicali con sede in Lombardia: gli stanziamenti previsti sono di 30mila euro per il 2020 e di 25mila per il 2021. All'ordine del giorno anche un altro progetto di legge (relatore Simone Giudici, Lega Nord) che istituisce formalmente l'onorificenza 'Anello Sigillo Longobardo', che rappresenta un segno di gratitudine verso quei cittadini che hanno portato alto il nome della Lombardia nel mondo. La consegna del riconoscimento (fino a un massimo di tre all'anno) viene effettuata con la sottoscrizione di almeno cinque consiglieri regionali ed è prevista durante la seduta dell'assemblea regionale antecedente l'anniversario del primo insediamento del Consiglio regionale della Lombardia che cade il 6 luglio. Seguirà l'esame di due proposte di atto amministrativo: la prima riguarda il piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne (relatore Emanuele Monti, Lega), la seconda il piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività (relatore Gianmarco Senna, Lega). E' quindi prevista l'elezione del nuovo Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza. Nella sessione pomeridiana sarà svolta la relazione annuale del Comitato paritetico di controllo e valutazione e votata la proposta di Risoluzione sullo sviluppo della funzione consiliare di controllo e valutazione delle leggi e delle politiche regionali (relatori Barbara Mazzali di FdI e Marco Degli Angeli del M5Stelle).