Lombardia: martedì in Consiglio regionale legge su programmazione negoziata

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Il progetto di legge sulla programmazione negoziata è il primo punto all'ordine del giorno della seduta di Consiglio regionale della Lombardia convocata dal presidente Alessandro Fermi per martedì prossimo, 19 novembre, dalle ore 10 alle 19. Il provvedimento, con relatore Antonello Formenti, Lega, istituisce nell'ambito della programmazione negoziata due nuovi strumenti per accelerare, semplificare e facilitare la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del territorio. Nello specifico si tratta dell'Accordo locale semplificato e dell'Accordo di rilancio economico sociale territoriale. Nel primo caso, l'Accordo locale semplificato consentirà ai Comuni che intendono realizzare interventi che non prevedono variazioni di carattere urbanistico e non comportano costi economici di grande rilevanza, di poterlo fare in tempi certi e rapidi, accorciando e semplificando in modo significativo gli iter procedurali a cui fino ad oggi dovevano invece sottoporsi all'interno dell'Accordo di programma.