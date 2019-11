Lombardia: martedì in Consiglio regionale legge su programmazione negoziata (3)

#cronaca

(Adnkronos) - Il successivo punto all'ordine del giorno prevede la discussione della proposta di referendum sulla legge costituzionale che taglia il numero dei parlamentari, presentata dal capogruppo di +Europa Michele Usuelli e già approvata in commissione Affari istituzionali. Il documento sottolinea come il taglio dei parlamentari sia un passaggio di grande rilevanza che merita di essere approfondito con un pubblico dibattito. A seguire il Consiglio regionale esaminerà la proposta di risoluzione che si pone l'obiettivo di potenziare gli interventi di diagnosi precoce, presa in carico e assistenza per i pazienti affetti da disturbi autistici (relatrice Simona Tironi, Forza Italia). All'ordine del giorno della seduta sono infine iscritte cinque mozioni su: situazione dei docenti con diploma magistrale conseguito prima dell'anno 2002 (Barbara Mazzali, Fratelli d'Italia), gestione e recupero ambientale dell'Ate g11 con riempimento tramite rifiuti non pericolosi nei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo e tutela del Parco del Roccolo (Massimo De Rosa, Movimento 5 Stelle), realizzazione del centro unico di coordinamento e formazione dell'Area Nord Italia della Protezione civile (Gabriele Barucco, Forza Italia), conseguimento dell'autonomia differenziata con un percorso che unisca regioni, città metropolitane e province (Consiglieri Partito Democratico e Lombardi Civici Europeisti) e chiusura di alcuni sportelli dell'Agenzia delle Entrate (Alex Galizzi, Lega Nord).