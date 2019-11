Lombardia: martedì in Consiglio regionale legge su programmazione negoziata (2)

#cronaca

(Adnkronos) - Il secondo strumento dell'Accordo di rilancio economico sociale territoriale si pone invece l'obiettivo di favorire "uno sviluppo tridimensionale del territorio coinvolgendo tutti i soggetti territoriali pubblici e privati interessati in un ambito che privilegia la rigenerazione urbana". Regione Lombardia avrà il compito almeno una volta all'anno di avanzare proposte di riqualificazione urbana e territoriale ai soggetti interessati, rendendoli partecipi di un percorso condiviso finalizzato alla realizzazione di interventi e progetti condivisi e significativi per il territorio e la comunità civile e sociale. Seguirà quindi l'esame del progetto di legge che recepisce le indicazioni pervenute a seguito dell'impugnazione da parte del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte costituzionale dell'articolo 4 della Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019, approvata a giugno e che ammetteva “il pagamento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive prima del riconoscimento della loro legittimità”. Questo nuovo provvedimento, di cui è relatore il presidente della Commissione Bilancio Marco Alparone (Forza Italia), introduce i presupposti normativi per riconoscere la legittimità del singolo debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.