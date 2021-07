Lombardia: in Consiglio regionale via libera a rendiconto e assestamento (2)

#cronaca

(Adnkronos) - Tra gli altri emendamenti approvati oggi anche la proroga dei contratti di servizio tra Regione e Trenord fino al 31 dicembre 2022, così come previsto dalle norme sull'emergenza sanitaria, e la ratifica dell'intesa tra Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte che attribuisce ad Aipo (Agenzia Interregionale per il Po) le funzioni in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. Per la minoranza sono intervenuti a motivare il voto contrario Pietro Bussolati (Pd) e Marco Fumagalli (M5S), che hanno sottolineato il fatto che il bilancio è “figlio di politiche sulle quali non siamo d'accordo e che interessano settori importanti come la sanità e i trasporti”. Ora il confronto si sposta in aula consiliare durante la sessione di bilancio, calendarizzata per i giorni 26-27-28 luglio. A maggioranza è stato approvato anche il Rendiconto 2020 che, ha precisato Gallera, ha ottenuto un rating Baa2 “superiore a quello della Repubblica italiana a riprova della solidità finanziaria della regione, della sua capacità di gestire il debito e di affrontare le situazioni di emergenza”.