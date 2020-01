Lombardia: in Consiglio regionale punto su servizio taxi (2)

#cronaca

(Adnkronos) - Criticità particolari sono state evidenziate sulla necessità di riqualificare urgentemente la stazione centrale facilitando l'accesso dei taxi all'area, di valutare la possibilità di una maggiore copertura notturna del servizio ATM a integrazione e supporto del servizio taxi, di trovare alternative viabilistiche sostenibili alla pedonalizzazione di piazza Cordusio e via Orefici e di garantire lo spazio necessario al trasporto pubblico in occasione della parziale riapertura dei Navigli. Sul tavolo alcune proposte tra cui la necessità di rivedere e ottimizzare la turnazione attuale, l'introduzione della possibilità di collaborazioni famigliari a 16 ore con doppia guida e con turno dedicato, l'introduzione del servizio di “taxi sharing” e del turno libero notturno e la possibile emissione di licenze dedicate al trasporto disabili laddove apposite indagini di mercato ne confermassero la reale necessità. D'accordo sulla necessità di poter avere strumenti e dati più completi ed esaustivi e di attendere così gli esiti dello studio di Polis per una valutazione più opportuna e appropriata si è dichiarato il Consigliere del Movimento5Stelle Nicola Di Marco, mentre Carmela Rozza (Pd) ed Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti), lamentando l'assenza e la mancanza di proposte concrete da parte dell'Assessore regionale ai Trasporti Claudia Terzi, hanno invitato la Regione ad affrontare il tema con serietà, auspicando che la decisione di attendere lo studio di Polis non si riveli piuttosto una scusa per rinviare e rimandare scelte urgenti e non più differibili nel tempo e che lo stesso studio abbia una valenza regionale e non solo milanese.