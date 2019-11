Lombardia: giunta Regione approva legge bilancio al 2022

#economia

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - La giunta della Regione Lombardia ha approvato il progetto di legge di bilancio 2020-2022. La Regione, secondo quanto si sottolinea dallo stesso ente, prosegue nella politica di riduzione della pressione fiscale e garantisce continuità a provvedimenti come le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, gli investimenti per l'acquisto nuovi treni e il potenziamento infrastrutturale. Attenzione anche per gli interventi di carattere sociale con il mantenimento di 'Nidigratis' (17,2 milioni nel 2020, 35 milioni annui sia per il 2021 che per il 2022), 'DoteSport' (6 milioni nel triennio) e l'integrazione scolastica degli alunni disabili (12 milioni nel 2020, altrettanti nel 21 e altri 12 nel 2022, per un totale di 36 milioni nel triennio). Ora il documento passerà al vaglio delle commissioni consiliari per poi approdare in aula, per il voto finale in Consiglio regionale, a metà dicembre. Nella manovra di bilancio 2020-2022 si segnalano investimenti aggiuntivi per un valore di circa 159 milioni nel 2020 e di circa 181 milioni annui nel 2021 e 2022 destinati alle misure prioritarie già individuate nel programma di governo regionale. "E' l'inizio di un percorso - spiega l'assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini- che si arricchirà del contributo del Consiglio Regionale anche alla luce della manovra di bilancio statale. A tal fine, stiamo lavorando a nuovi incentivi fiscali su bollo auto e sulle altre entrate regionali per alleviare il carico fiscale dei lombardi. Sottolineo l'attenzione al sostegno alle famiglie e alle attività produttive (85 milioni nel triennio per incentivi alle imprese e 33 milioni nel triennio per il sostegno nel settore del commercio), oltre alle politiche per lo sviluppo sostenibile che guardino alla tutela dell'ambiente (24 milioni nel triennio)".