Lombardia: giunta Regione approva legge bilancio al 2022 (2)

#economia

(Adnkronos) - Dal 2020 la Lombardia, grazie al proficuo lavoro fatto in sede di conferenza Stato-Regioni, potrà inoltre fare affidamento anche su nuove risorse, tra cui, 39,4 milioni di euro per il prossimo anno e 143 milioni sino al 2034 per le politiche ambientale. Tra i temi centrali, anche la messa in sicurezza di territorio (47milioni nel 2020, 45 milioni nel 2021 e 33 milioni nel 2022), con particolare attenzione ai Piccoli Comuni e a quelli di montagna (21 mln nel triennio per interventi a favore della montagna), interventi in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana (8,2 milioni nel triennio di risorse correnti), i grandi eventi come il Gran Premio di Monza (15 milioni) e le Olimpiadi 2026 e le ratifiche delle intese interregionali delle ciclovie. Un'attenzione specifica, infine, e' rivolta al pieno utilizzo delle risorse comunitarie. "Nella recente missione a Bruxelles - aggiunge Caparini - il presidente Fontana ha sottolineato la bontà dell'azione fin qui messa in campo da Regione Lombardia, ma allo stesso tempo, confrontandosi con gli Uffici e con gli europarlamentari italiani ha chiesto loro di rendere ancor piu' stretta la collaborazione e il dialogo per godere al massimo delle possibilità offerte dai contributi comunitari".