Lombardia: Gallera, 'commosso, in migliaia hanno apprezzato mio lavoro'

#politica

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "Grazie, grazie, grazie. Mi avete letteralmente travolto con oltre 12.000 like e 3.000 messaggi di apprezzamento e vicinanza sui miei canali social (Instagram e Facebook). Sapere che migliaia di lombardi hanno compreso ed apprezzato il mio lavoro in questo lungo periodo mi ha commosso profondamente". Lo scrive sui social l'ex assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. "Io ho gestito questa situazione pazzesca al meglio delle mie capacità e mi commuove riscontrare che i miei concittadini abbiano riconosciuto lo straordinario sforzo compiuto. Guardo l'orizzonte con stanchezza ma anche la consapevolezza di aver rappresentato una speranza...E in questo momento non posso che ripetere avanti sempre a testa alta", conclude Gallera.