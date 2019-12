Lombardia: Fumagalli (M5S), 'bilancio senza visione e programmazione'

#economia

Milano, 17 dic. (Adnkronos) - “È un bilancio da cui prendiamo assolutamente le distanze: è di un immobilismo senza pari, non ha né una visione né una programmazione. Altro che bilancio senza tasse: l'immobilismo senza pari di Fontana e del centro-destra è scritto nero su bianco in questo documento che non darà ai lombardi una regione pulita, sana, connessa, sicura, giusta, civile, innovativa e veloce". Lo ha detto Marco Fumagalli, capogruppo del M5S Lombardia, motivando il voto contrario del M5S Lombardia al Bilancio regionale di previsione 2020-2022. In Lombardia "va smantellato in fretta il sistema di Formigoni: c'è troppo privato nella sanità lombarda che sottrae risorse alla collettività senza nessun controllo da parte della regione. L'attenzione della magistratura ai nostri ospedali è lì a dimostrarlo. È un bilancio regionale di previsione che non investe nello sviluppo: se tutto andrà bene non andremo in recessione”, ha aggiunto.