Lombardia: Fontana, 'Vigevano candidata a città italiana cultura 2021' (2)

#cultura

(Adnkronos) - "E' una grande emozione - ha detto Magoni - Vigevano è l'unica candidata lombarda in una rosa di 43 pretendenti. Come assessore al Turismo sarei davvero lieta che questo potesse avverarsi. Il presidente Fontana - ha continuato Magoni - ha voluto un assessorato specificatamente dedicato al Turismo perché la Lombardia è unica. E' una destinazione amata dal mondo, siamo ricettivi e abbiamo montagne che il mondo ci invidia, la zona lacustre più grande d'Europa e una pianura meravigliosa fatta di arte cultura, residenze storiche e castelli. E ancora, 13 siti Unesco e percorsi enogastronomici e sportivi unici". Per l'assessore Galli sarà sicuramente "una battaglia durissima perché la concorrenza è elevata e agguerrita. Vigevano ha un patrimonio architettonico, artistico e museale di tutto rilievo. Penso a Piazza del Duomo la cui facciata per anni è stata la copertina dello storico 'Carosello' , la torre del Bramante e le splendide scuderie di Leonardo. Da parte nostra c'è il massimo sostegno come conferma la lettera che con il presidente abbiamo firmato e la massima disponibilità degli uffici affinchè la candidatura abbia il risultato che tutti auspichiamo. La città ducale incarna alla perfezione la vocazione economico-produttiva che fa parte a tutto tondo del dna della nostra regione". Grande soddisfazione è stata espressa che dall'assessore Piani che si è detta "molto orgogliosa di questa opportunità. Apprezzo moltissimo che tutta la Giunta regionale - ha detto - abbia sposato da subito questa candidatura che, senza dubbio, e un'occasione grandissima per il rilancio di questo splendido territorio non solo per l'intera provincia, ma per tutta la Lombarda".