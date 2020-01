Lombardia: F. Sala, 'è Regione più digitale d'Italia'

#cronaca

Milano, 11 gen. (Adnkronos) - "La Lombardia si conferma la regione più digitale d'Italia. Le nostre politiche rivolte a imprese e cittadini puntano a una forte semplificazione che sta dando risultati evidenti in termini di snellimento della burocrazia. Questo risultato è un'ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, commentando la performance registrata dalla Lombardia rispetto alle altre regioni italiane sul Desi 2019, Indice di digitalizzazione dell'economia e della società, che misura il posizionamento dei paesi membri dell'Ue rispetto all'avanzamento digitale valutato su cinque aree: connettività, capitale umano, uso di internet, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici digitali. "Dallo studio -ha aggiunto il vicepresidente- è emerso che la Lombardia ha ottenuto il migliore risultato in assoluto nei settori della connettività, in particolare in merito alla diffusione della banda ultra-larga e per la qualità dei servizi pubblici digitali alle imprese e ai cittadini e all'uso degli open data".