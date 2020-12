Lombardia: da Regione altri 30 mln per microimprese, aumenta platea beneficiari

#cronaca

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Altri 30 milioni di euro per le microimprese lombarde che stanno soffrendo in maniera particolare la crisi economica a causa della pandemia da Covid-19 e che vengono raggiunte dai sostegni di Regione Lombardia. Lo ha deciso la giunta regionale su proposta del presidente Attilio Fontana. "Con i 30 milioni di economie dell'Avviso 1 bis - spiega Fontana- abbiamo deciso di aumentare la platea dei beneficiari dei nostri sussidi. Con una delibera approvata nella giunta straordinaria di oggi diamo il via al nuovo Avviso 1 ter di "Sì! Lombardia. Contemporaneamente provvederemo a riaprire l'Avviso 1 e l'Avviso 1 bis, tutti destinati alle micro imprese lombarde. Mentre per i professionisti con partita Iva resta confermato l'Avviso 2 che partirà l'11 gennaio, con chiusura al 15". L'Avviso 1 e 1 bis riapriranno il 17 dicembre e chiuderanno lunedì 21 dicembre alle ore 13. L'Avviso 1 ter aprirà il 18 dicembre e chiuderà mercoledì 23 dicembre alle 13. "Anche per l'Avviso 1 ter, come per i primi due Avvisi - rimarca Fontana - abbiamo voluto attuare i principi di integrazione e complementarietà con i ristori statali, evidentemente insufficienti per le micro imprese. Ho chiesto, inoltre, di replicare lo stesso livello di semplificazione burocratico-amministrativa con cui siamo riusciti a gestire i precedenti Avvisi, riducendo al minimo gli oneri gestionali dei richiedenti, e di adottare la stessa celerità nei pagamenti".