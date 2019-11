Lombardia: da Regione 800mila euro per nuovi progetti per famiglie

#cronaca

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Luoghi innovativi e approcci variegati volti ad allargare le opportunità e le modalità di accesso ai servizi da parte delle famiglie in stato di bisogno. E' l'obiettivo della sperimentazione avviata dalla Giunta regionale, con la delibera appena approvata, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani. La delibera, in particolare, individua 4 Ats - Agenzia di Tutela della Salute (Ats Insubria, Ats Pavia, Ats Brianza e Ats Val Padana), con cui realizzare i progetti sperimentali a sostegno della famiglia, in collaborazione con Ambiti territoriali, Consultori pubblici o privati accreditati e altri enti, per un periodo di 24 mesi. A ciascuna delle Ats individuate viene assegnata una quota pari a 200mila euro, per un totale di 800mila euro.