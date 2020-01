Lombardia: da Regione 8,5 mln per 71 aziende agricole

#cronaca

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - La Regione Lombardia nell'ambito del Piano di sviluppo rurale ha emesso un decreto per finanziare 71 domande relative al sostegno, alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche. Sono stati distribuiti complessivamente 8,5 milioni di euro. “Abbiamo deciso - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia - di puntare in maniera convinta sul ruolo degli agriturismi come ambasciatori dei sapori lombardi. Nel 2019 - ha ricordato - abbiamo approvato una legge che semplifica la burocrazia e al contempo alza la soglia dei prodotti locali da proporre: 100% vini lombardi e 100% pesce lombardo per arrivare all'80% di prodotti regionali e solo il 20% di prodotti acquistati dalla grande distribuzione". "Per adattare l'offerta alle esigenze di mercato - ha aggiunto l'assessore - vogliamo promuovere sempre di più la multifunzionalità dei circa 1.700 agriturismi lombardi, mettendo a disposizione risorse economiche importanti per ammodernare le strutture e variegare la proposta”.