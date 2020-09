Lombardia: da Regione 350mila euro per Comuni a rischio sismico

#cronaca

Milano, 9 set. (Adnkronos) - Uno stanziamento di 350mila euro da destinare ai 57 Comuni lombardi che si trovano in 'fascia 2' della classificazione di rischio sismico è stato deciso dalla giunta regionale della Lombardia con l'approvazione di una delibera dell'assessore al Territorio e Protezione civile. Lo stanziamento è inteso come contributo per espletare al meglio le funzioni trasferite a questa tipologia di Comuni nel 2015 e riguarda le necessità organizzative e di supporto specialistico in materia di vigilanza sismica, in particolare per le spese di progettazione di interventi in messa in sicurezza sismica e di prevenzione del dissesto idrogeologico. Le province interessate sono quelle di Brescia, con 52 Comuni, e Mantova con 5. "Anche quest'anno - ha commentato l'assessore -abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza a quei Comuni che si devono sobbarcare per obbligo di legge tutte le pratiche che concernono la normativa antisismica. In particolare, vi sono rilevanti oneri amministrativi, organizzativi e finanziari da espletare a seconda delle caratteristiche di rischio sismico nelle quali ricadono i diversi Comuni. In questo caso abbiamo voluto venire incontro ai quasi 60 Comuni lombardi in fascia 2, ossia i più a rischio della nostra regione".