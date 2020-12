Lombardia: da Regione 319 mln per imprese, cooperative e professionisti

#economia

Milano, 22 dic. (Adnkronos) - La giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, ha approvato un pacchetto di provvedimenti finanziari sull'accesso al credito a favore del mondo delle imprese, delle cooperative e dei professionisti di 319 milioni di euro. "L'accesso al credito - ha spiegato Mattinzoli - è sempre stato uno dei temi prioritari e fondamentali per sostenere le imprese, ancor di più in questo momento in cui la crisi sanitaria ha causato una crisi economica senza precedenti". Per questo, ha aggiunto, "Regione Lombardia, con la Direzione Sviluppo economico, sta mettendo in campo leve e misure per sostenere settori diversi tenendo conto delle diverse esigenze". Il fondo di credito 'Facile' è un fondo alternativo di credito che prevede la costituzione di un fondo di finanziamento alternativo di 15 milioni di euro a carico di Finlombarda, per le Imprese lombarde emergenti. Possono accedervi microimprese, piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Lombardia. La dotazione di Capitalizzazione delle cooperative lombarde è di 9,1 milioni di euro. Le finalità sono la crescita, lo sviluppo e il consolidamento delle cooperative lombarde mediante il sostegno a programmi di investimento e il consolidamento, messa in sicurezza e rilancio delle imprese cooperative lombarde a seguito della pandemia. Regione punta anche alla capitalizzazione e all'aggregazione delle cooperative e al mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali. Per il credito Adesso Evolution è stato deliberato un incremento della dotazione finanziaria di 270 milioni di euro a carico di Finlombarda e di 25 milioni sul Fondo abbattimento di 25 milioni di euro. La misura è stata attivata in piena emergenza Covid per finanziare il circolante di imprese e professionisti. I destinatari sono le micro, piccole e medie imprese, i professionisti e gli studi associati nonché le società quotate in un mercato azionario caratterizzate da media capitalizzazione. È prevista la riapertura da gennaio 2021 dello sportello presso Finlombarda.