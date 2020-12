Lombardia: da Regione 319 mln per imprese, cooperative e professionisti (2)

#economia

(Adnkronos) - La dotazione di Capitalizzazione delle cooperative lombarde è di 9,1 milioni di euro. Le finalità sono la crescita, lo sviluppo e il consolidamento delle cooperative lombarde mediante il sostegno a programmi di investimento e il consolidamento, messa in sicurezza e rilancio delle imprese cooperative lombarde a seguito della pandemia. Regione punta anche alla capitalizzazione e all'aggregazione delle cooperative e al mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali. Per il credito Adesso Evolution è stato deliberato un incremento della dotazione finanziaria di 270 milioni di euro a carico di Finlombarda e di 25 milioni sul Fondo abbattimento di 25 milioni di euro. La misura è stata attivata in piena emergenza Covid per finanziare il circolante di imprese e professionisti. I destinatari sono le micro, piccole e medie imprese, i professionisti e gli studi associati nonché le società quotate in un mercato azionario caratterizzate da media capitalizzazione. È prevista la riapertura da gennaio 2021 dello sportello presso Finlombarda.