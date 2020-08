Lombardia: da Regione 3 mln per tutela paesaggio Valtellina

#cronaca

Milano, 11 ago. (Adnkronos) - Regione Lombardia stanzia 3 milioni di euro per i viticoltori e i Comuni della Valtellina. La Regione mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a un massimo di 25mila euro per ripristinare e conservare i muretti a secco, sistemare le strade interpoderali e adeguare i sistemi di convogliamento delle acque per tutelare il paesaggio terrazzato a beneficio della viticoltura e della sicurezza dei versanti. "Abbiamo applicato il pragmatismo tipico dei valtellinesi - ha spiegato l'assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni- allo scopo di definire un bando che fosse realmente in grado di garantire un aiuto concreto. Per questo abbiamo introdotto il 50% della spesa sostenuta e la valorizzazione dei lavori in economia svolti dagli stessi viticoltori. L'obiettivo è quello di preservare questo straordinario patrimonio che ci è stato lasciato dai nostri avi, perché oltre alla coltivazione della vite ha anche la funzione di mantenimento dell'ambiente". ACCESSO AL BANDO - Al bando 'Terrazzamenti 2020' possono partecipare Enti pubblici e operatori privati, Comuni e gestori di parchi e riserve naturali, proprietari e conduttori di fondi. Il finanziamento prevede un contributo fino al 50% della spesa, per un importo massimo di 25 mila euro. Le domande saranno gestite dai centri di assistenza agricola e successivamente inoltrate alle Comunità montane.