Lombardia: controlli durante le feste, polizia ferroviaria arresta 11 persone

#cronaca

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - La polizia ferroviaria ha arrestato 11 persone in Lombardia e ne ha denunciate 187 nel corso dei controlli condotti durante le festività di Natale e Capodanno. Gli agenti hanno identificato 10.115 persone e hanno rintracciato sette minorenni. Gli agenti della polfer di Milano Centrale hanno arrestato un cittadino somalo di 21 anni, a carico del quale è risultato un provvedimento di custodia cautelare in carcere per i resti di violenza sessuale e false attestazioni a pubblico ufficiale. Inoltre hanno arrestato un cittadino algerino di 21 anni e un marocchino di 28 anni per furto aggravato in concorso, per aver rubato lo zaino di un viaggiatore. I due sono stati bloccati e lo zaino è stato restituito alla vittima. Un cittadino algerino di 28 anni è stato arrestato per furto aggravato il giorno di Capodanno, sempre per aver rubato uno zaino. Sono stati inoltre eseguiti gli ordini di carcerazione nei confronti di un cittadino rumeno di 33 anni e di un tunisino di 61 anni. Un 18enne di origini pakistane è finito in manette per spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi, mentre sono stati eseguiti ordini di cattura nei confronti di due marocchini di 27 anni e di 24 anni.