Lombardia: Consiglio Regione approva mozione su aree propulsione economica

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia, dopo aver discusso le mozioni sull'antisemitismo presentate rispettivamente da Lega Nord e Partito Democratico, ha approvato anche altre due mozioni, la prima sull'istituzione delle aree di propulsione economica e la seconda sulla messa in sicurezza della ex Ss294 della Val di Scalve. Saranno denominate Ape, aree di propulsione economica, e una volta individuate e istituite, promuoveranno la competitività delle aziende, introducendo criteri di semplificazione normativa e burocratica e agevolazioni fiscali a favore di imprenditori provenienti da altre regioni e dall'estero. La proposta, oggetto di una mozione del consigliere Gabriele Barucco di Forza Italia, è stata approvata all'unanimità dall'assemblea lombarda e chiede di costituire presso l'assessorato alle Attività Produttive un tavolo tecnico per attuare il progetto e di intervenire presso la Conferenza Stato–Regioni per sviluppare il modello Ape, favorendo gli investimenti locali e stranieri. La Lombardia ospita circa la metà delle imprese a partecipazione estera ed è attiva nell'innovazione, con un attività stimata in 4 miliardi e mezzo e con una crescita del 10% su base triennale del numero di brevetti.