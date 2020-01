Lombardia: Consiglio Regione approva mozione su aree propulsione economica (3)

#economia

(Adnkronos) - Il Consiglio regionale lombardo nella seduta di oggi ha approvato all'unanimità anche la legge (relatore Alex Galizzi, Lega) che modifica le circoscrizioni comunali di Somaglia e Casalpusterlengo in provincia di Lodi. In questo modo sarà possibile avviare l'ampliamento del cimitero San Martino Pizzolano, di proprietà del Comune di Somaglia ma situato nel territorio comunale di Casalputerlengo. Infine Giuseppe Mario Baronchelli è stato nominato nuovo revisore del Comprensorio Alpino di Caccia Valle Borlezza in sostituzione del revisore dimissionario.