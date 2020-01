Lombardia: Consiglio Regione approva mozione su aree propulsione economica (2)

#economia

(Adnkronos) - Via libera unanime alla mozione presentata da Paolo Franco (Gruppo Misto) per la messa in sicurezza della ex Strada statale 294 della Val di Scalve, la cosiddetta Via Mala. Sabato 11 gennaio si sono verificati dei distacchi di materiale in una galleria che hanno colpito alcune auto in transito in corrispondenza della frazione Dezzo, nel Comune di Colere, in direzione Valle Camonica. A giugno 2019, per una frana di importanti dimensioni, la stessa strada di collegamento tra la Val di Scalve e la Val Camonica, era rimasta chiusa per diversi giorni. “Le nostre valli soffrono di gravi carenze nel sistema infrastrutturale e viabilistico –ha sottolineato Franco- e Regione Lombardia stanzia costantemente fondi per la messa in sicurezza e per prevenire il dissesto idrogeologico. Tuttavia in questa situazione si tratta di un'emergenza particolare e chiediamo pertanto a Regione Lombardia di prevedere un adeguato contributo per i costi delle opere di messa in sicurezza della strada”. Il documento approvato chiede inoltre alla giunta regionale di attivarsi presso l'Anas e di adoperarsi con la Provincia di Bergamo e tutti gli enti interessati per sostenere un intervento strutturale della ex Ss294 della Val di Scalve.