Lombardia: Consiglio Regione approva legge revisione normativa ordinamentale

#cronaca

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Semaforo verde del Consiglio regionale della Lombardia, presieduto dal presidente Alessandro Fermi, che nella seduta odierna ha dato il via libera alla seconda legge di revisione normativa e ordinamentale 2019 illustrata in aula dalla relatrice Francesca Ceruti (Lega). Il provvedimento, approvato con 45 voti a favore e 28 contrari, contiene per gli ambiti istituzionale, economico e territoriale circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni e specifiche sostituzioni di disposizioni legislative. Fra queste, l'istituzione della Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso, modifiche di disposizioni relative alla caccia e in ambito del turismo. “Siamo soddisfatti – ha dichiarato la Consigliera della Lega Silvia Scurati annunciando il voto favorevole del suo gruppo - del grande lavoro svolto dalla giunta e dal Consiglio. Un provvedimento corposo, come si evince dalla massiccia produzione che reca il testo, che mira alla stabilizzazione del dettato legislativo e al riassetto organizzativo del corpus normativo regionale. E' segno che stiamo proseguendo sul trend positivo caratterizzato da una sempre crescente qualità normativa che contraddistingue il governo di Regione Lombardia”. Semaforo verde anche da Forza Italia.