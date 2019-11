Lombardia: Consiglio Regione approva legge revisione normativa ordinamentale (3)

#cronaca

(Adnkronos) - Semaforo rosso anche dai Lombardi Civici Europeisti. “Vista la bocciatura di molti nostri emendamenti e dal momento che permangono delle perplessità riguardo le novità inserite – ha confermato il Consigliere Niccolò Carretta – il nostro parere rimane contrario”. Stop pure dal Pd, che attraverso la dichiarazione di voto del suo Presidente Fabio Pizzul ha comunque riconosciuto alcuni aspetti positivi del provvedimento, come “l'istituzione della Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso o la giornata per la sicurezza stradale”. Per l'esponente Dem, però, “ci sono anche diversi aspetti negativi, come ad esempio, le modifiche apportate ad Areu o quelle che attengono certi irrigidimenti introdotti in ambito turistico. La ‘media' – ha fatto presente – rimane quindi negativa, come il nostro voto sull'intera legge”. Nel corso della discussione, sono stati approvati anche quattro ordini del giorno collegati, due a firma della Consigliera Simona Pedrazzi (Lega), uno a firma del Consigliere Floriano Massardi (Lega) e uno del Consigliere Simone Astuti (PD), tutti con alcune riformulazioni da parte della Giunta.