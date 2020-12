Lombardia: Consiglio regionale approva piano per energia e ambiente (2)

#economia, ambiente

(Adnkronos) - Astenuto il Partito Democratico, che con la consigliera Antonella Forattini, ha giudicato “ambiziose” le linee guida votate oggi. “Vogliamo vedere – ha detto – se quanto viene descritto, verrà effettivamente realizzato”. Sulla stessa linea il Consigliere del Gruppo Misto-Azione, Niccolò Carretta. “Ci asteniamo per lanciare uno stimolo – ha spiegato – nei confronti di linee strategiche condivisibili, che abbiamo cercato di migliorare attraverso proposte costruttive”. Contrario il Movimento 5 Stelle, che con il consigliere Marco Degli Angeli ha criticato il voto contrario dell'aula ai numerosi emendamenti presentati dal suo gruppo. Bocciature giudicate “ideologiche”, anche perché, ha fatto presente, “nel testo sono contenute diverse tematiche, sollevate da mozioni e interventi del nostro gruppo in passato, criticate dalla maggioranza che ora invece vengono ritenute meritevoli di attenzione”. Voto a favore da parte dei consiglieri della Lega. “Ora al lavoro – ha evidenziato la consigliera Francesca Ceruti – per raggiungere gli obiettivi individuati da questo importantissimo piano”.