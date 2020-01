Lombardia: commissione Ambiente Consiglio visita termovalorizzatore A2A a Brescia

#cronaca

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - La commissione Ambiente del Consiglio regionale della Lombardia ha fatto visita al termovalorizzatore A2A di Brescia, che oltre a essere il più grande impianto in Italia, copre il 70% del fabbisogno della città e fornisce calore agli ambienti dove vivono oltre 130mila persone. Focalizzare gli aspetti della pianificazione e gestione dei rifiuti in riferimento ai particolari temi della “Multiutility dei territori” e della “Circular economy ed impiantistica per la chiusura del ciclo rifiuti”. Questo l'obiettivo dell'incontro di oggi voluto dall'organo presieduto dal leghista Riccardo Pase, secondo il quale “questa struttura è particolarmente interessante sotto il profilo delle sinergie fra pubblico e privato, un abbinamento positivo che crea efficienza e sviluppo”. Oggi - ha proseguito Pase - il sistema di teleriscaldamento bresciano è un fiore all'occhiello a livello nazionale e best practice dell'economia circolare da esportare nel mondo. Ho molto apprezzato e condiviso le disamine e le argomentazioni del Presidente A2A Giovanni Valotti, dell'ad Valerio Camerano e del Presidente A2A Ambiente Fulvio Roncari, così come molto gradita ed esaustiva la panoramica tecnico-descrittiva del responsabile impianti di termovalorizzazione Simone Malvezzi”.