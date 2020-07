Lombardia: Comazzi, 'M5S giustizialisti a fasi alterne, sostegno a Fontana'

#politica

Milano, 26 lug. (Adnkronos) - "Leggendo le dichiarazioni di alcuni esponenti del M5S si resta di stucco per il loro giustizialismo a fasi alterne: da una parte si accusa l'operato di un'intera giunta, mentre per i casi di Virginia Raggi e Chiara Appendino, più volte indagate, si osserva un religioso silenzio". Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di FI in consiglio regionale in Lombardia. "Forza Italia ha da sempre una posizione chiara, improntata ai principi del garantismo: utilizzare gli avvisi di garanzia per una bieca speculazione politica è un atteggiamento che non ci appartiene. Da parte nostra, ribadiamo pieno sostegno ad Attilio Fontana, persona corretta e di grande integrità morale. I ‘giacobini a corrente alternata' farebbero meglio a chiarire le idee", conclude Comazzi.