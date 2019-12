Lombardia: calano e sono meno di 2800 nel 2019 le società di comunicazione (2)

#economia

(Adnkronos) - “L'annuncio del sottosegretario all'Editoria Martella che ha assicurato l'intervento del governo per mezzo di adeguate misure di sostegno pubblico anche diretto dell'editoria locale in Lombardia -ha commentato Fermi- rappresenta una prima risposta positiva alle preoccupazioni e alle richieste venute in questi mesi dal mondo della comunicazione locale della Lombardia. Un ringraziamento va al Corecom che ha lanciato l'allarme e che non si è limitato solo ad analisi e denunce, ma, chiamando a raccolta gli stessi operatori della comunicazione locale, ha predisposto contributi e proposte concrete. L'augurio –ha concluso Fermi- è che le misure di sostegno ora preannunciate non siano differite nel tempo, ma possano essere attuate a breve scadenza, per dare al più presto una boccata d'ossigeno al mondo della comunicazione locale lombarda”. All'incontro sono intervenuti anche il capogruppo del Partito Democratico Fabio Pizzul, il capogruppo di +Europa Michele Usuelli e i consiglieri regionali Federico Romani (Forza Italia) e Gregorio Mammì (M5Stelle). I dati sulla crisi dell'editoria lombarda forniti oggi tengono conto delle emittenti radiofoniche e televisive, degli editori di giornali quotidiani e periodici, di agenzie di stampa, concessionarie di pubblicità, fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici iscritti al ROC (Registro Operatori Comunicazione), il Registro ufficiale delle società e delle aziende delle comunicazioni che hanno la sede legale in Lombardia e la cui gestione è affidata e delegata al Corecom direttamente da Agcom. In Lombardia il 2019 si chiude con una forza complessiva di 2.791 imprese, 902 in meno rispetto all'anno precedente e solo il 25% di quelle che risultavano iscritte nel 2010, quando le aziende in piena attività erano 3.693.