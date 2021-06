Lombardia: Assolombarda, nel primo trimestre export +3,5% ma -193mila occupati

#economia

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - Cresce l'export della Lombardia nel primo trimestre del 2021, trainato dalle buone performance dei settori dell'elettronica, dell'alimentare e del farmaceutico. Anche i servizi proseguono il recupero, per l'allentamento delle restrizioni, e la fiducia torna positiva e sui massimi dalla primavera 2018. Rimane critica la situazione del mercato del lavoro: sono 193mila gli occupati in meno nel primo trimestre 2021 rispetto a un anno prima e 90mila i disoccupati in più nello stesso periodo. Sono alcuni dei dati evidenziati nel booklet economia a cura del Centro Studi di Assolombarda, pubblicato su Genio & Impresa, il web magazine dell'Associazione. Nel primo trimestre 2021 in Lombardia si assiste a un rimbalzo delle esportazioni del 3,5% rispetto a inizio 2020, ma ancora non vengono recuperati i livelli pre-pandemia. Il calo è ancora dello 0,8% rispetto al primo trimestre 2019, che significa 256 milioni di euro di fatturato estero non realizzato dalle imprese lombarde. All'interno del manifatturiero, il quadro del recupero a inizio 2021 rispetto al pre Covid si polarizza ulteriormente tra settori. A segnare risultati negativi: la moda in Lombardia registra una diminuzione di fatturato estero di -453 milioni di euro (-13%) nel primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. Tra i settori più performanti, l'aumento della farmaceutica è di 338 milioni di euro, quello dell'elettronica di 324 milioni di euro e l'alimentare lombardo supera di 115 milioni i valori di export del 2019. Nel primo trimestre 2021 in Lombardia gli occupati diminuiscono di 193 mila unità rispetto a un anno prima ma, nonostante gli inattivi, in un anno siano 109mila in più, si riduce parzialmente l'effetto ‘scoraggiamento'. Torna, infatti, a crescere la disoccupazione, 90mila unità in più (in valori assoluti), con un tasso al 6,9%, era al 4,9% nel primo trimestre 2020.