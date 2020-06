Lombardia: assessore Bolognini, 'per Aler 9,7 mln costi in più, governo intervenga' (2)

#cronaca

(Adnkronos) - "Con questa scelta -continua- il governo danneggia dunque non solo l'edilizia popolare in genere ma, cosa ancora piu' grave, e forse senza rendersene nemmeno conto, gli inquilini che si troverebbero a subire tutte le conseguenze di quella che si prospetta come una 'nuova tassa'". Per l'assessore "da parte delle Aler non c'e' nessuna intenzione di aumentare i canoni e le spese. Ma, a fronte dei costi fissi che intendiamo onorare, sara' la parte dei costi variabili a venire compressa. Dunque a dispetto del nostro impegno verso gli inquilini, per colpa di una scelta improvvida del governo, avremmo per esempio delle manutenzioni che dovrebbero essere differite o posticipate. Ma anche la sorveglianza, in contesti a volte gia' difficili, che verrebbe diminuita. E cio' a svantaggio di tutti". "Come cittadino lombardo e rappresentante dell'Istituzione che li rappresenta nel suo insieme - conclude Bolognini - tenendo conto che a differenza delle Aler, i Comuni non pagano tuttora l'Imu sugli alloggi sfitti e che dunque manca anche un criterio di congruita', faccio dunque appello alla comprensione e alla lungimiranza del governo nazionale, certo che non vorra' deludere le legittime e giuste aspettative del governo regionale e dei lombardi".