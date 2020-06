Lombardia: assessore Bolognini, 'entro ottobre approvati progetti bando terzo settore'

#cronaca

Milano, 25 giu. (Adnkronos) - Il bando aperto nei giorni scorsi da Regione Lombardia per il terzo settore mette a disposizione 4,5 milioni di euro per strutture, associazioni ed enti che si occupano di volontariato. "Un settore molto vitale e strutturato, e in costante crescita nella piu' grande regione italiana: segno di una grande vitalita' ma anche testimonianza della vastita' dei bisogni". Lo ha detto l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilita' di Regione Lombardia Stefano Bolognini. "Il bando e' molto importante e atteso - ha detto Bolognini - fornisce un grande stimolo, da' grande energia positiva, con possibilita' di partecipazione diversificate per sostenere le attivita' svolte. Basti pensare che l'anno scorso abbiamo finanziato progetti per 1.072 enti e associazioni. Cio' ci da' l'idea del patrimonio straordinario che c'e' in Lombardia ma anche dei bisogni che abbiamo e che hanno queste organizzazioni, che sanno trasformarli in opportunita''.

L'assessore ha spiegato che "quest'anno abbiamo posto un'attenzione particolare alla attivita' che sono nate, che si sono rese necessarie ed anche agli elementi organizzativi che l'emergenza Covid ha imposto al Terzo settore e alla sua organizzazione. Un esempio e' il Banco Alimentare, come quello di moltissime altre realta' lombarde che in quel frangente hanno svolto un lavoro straordinario".

La Lombardia "anche in questo settore e' la prima regione d'Italia. Non solo ci sono 8.000 organizzazioni di volontariato, ma 1 lombardo su 7 circa partecipa a queste organizzazioni, fa del volontariato e il 20% dei cittadini sostiene economicamente, nelle forme piu' diverse e da' un contributo, a queste realta'. Una vitalita' che il bando vuole assolutamente sostenere, magari facilitando dei percorsi che sono gia' virtuosi, cercando di liberare ulteriori energie positive, anche professionalita', sensibilita', conoscenze del territorio e dei bisogni, cercando di creare le migliori condizioni perche' possano fare ancora meglio quello che gia' fanno", ha concluso.