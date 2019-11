Lombardia: arte, al via progetto La Piccola Accademia di Casa Brenna Tosatto (3)

#cronaca

(Adnkronos) - Guerra ha quindi sottolineato come “per diventare e continuare ad essere capitale del turismo, una realtà deve saper valorizzare le presenze e le esperienze culturali del suo territorio con il loro patrimonio di risorse umane. Il nostro obiettivo è pertanto quello di poter garantire ai ragazzi e ai giovani dei nostri territori opportunità vere di crescita personale e professionale, senza che per realizzarsi si sentano o si vedano necessariamente costretti ad andare nelle grandi città capoluogo o all'estero”. Il percorso ipotizzato nel progetto, costruito da un collegio di cinque docenti, fornirà gli strumenti necessari per avvicinarsi al mondo dell'arte, partendo dall'osservazione e dalla creatività che ciascuno può esprimere. I temi che saranno oggetto dei corsi nel 2020, da settembre a novembre, saranno molteplici e coinvolgeranno alunni di età compresa tra i 6 e gli 11 anni: la partecipazione al progetto e ai corsi sarà gratuita. Ogni mese saranno proposti due corsi in due giorni differenti della settimana: ciascun corso sarà articolato in quattro lezioni di due ore ciascuna e al termine del mese sarà consegnato un attestato di partecipazione al corso seguito. Alla fine dell'anno scolastico i lavori degli alunni saranno esposti e valutati da una giuria di professionisti nel campo delle Arti che deciderà a quale classe aggiudicare il premio finale.