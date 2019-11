Lombardia: arte, al via progetto La Piccola Accademia di Casa Brenna Tosatto (2)

#cronaca

(Adnkronos) - “L'idea di creare questa Piccola Accademia d'Arte –ha spiegato Roberta Bernasconi, vice presidente della Libera Associazione Casa Brenna Tosatto e responsabile della Residenza Casa Brenna- nasce dall'obiettivo di dare un'opportunità importante ai giovani residenti in Tremezzina e nei Comuni limitrofi affinchè possano diventare degli adulti dotati di grande sensibilità in grado di riconoscere il valore di ciascun lavoro e di ciascun uomo, capaci di mantenere viva e fervida la loro fantasia e creatività al pari di un'alta professionalità e serietà nella vita. L'intento è di far scoprire ai ragazzi elementi artistici emozionali unici attraverso il gioco, il racconto, la recitazione e gli strumenti innovativi di narrativa o sceneggiatura, dal 3D al disegno animato”. “Ancora una volta una istituzione locale lariana si rivela capace di ideare e promuovere un progetto culturale ed educativo innovativo –ha sottolineato Fermi- che sarà un punto di riferimento per analoghi percorsi scolastici e formativi che interesseranno non solo l'ambito comasco ma anche l'intero territorio regionale. Compito delle istituzioni è ora quello di lavorare in sinergia e fare rete per supportare e far conoscere progetti come questo, sostenendolo concretamente. Il patrimonio associativo e culturale comasco e lombardo si conferma ancora una volta una risorsa straordinaria –ha concluso Fermi-, pilastro insostituibile nell'attuazione di politiche sociali ed educative efficaci e capace di fornire alle istituzioni strumenti importanti per il raggiungimento degli obiettivi”. Per Rizzoli si tratta di un "progetto audace, coraggioso e ammirevole, che merita il massimo supporto e di cui saremo onorati di poterne fare parte. Questo progetto non contribuisce soltanto ad avvicinare i ragazzi alla cultura, ma favorisce e aiuta la loro crescita intellettuale e psicologica rendendoli più sicuri e consapevoli delle loro qualità e dei loro mezzi”.