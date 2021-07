Lombardia: arriva 'Appennino Bike Tour 2021', la ciclovia più lunga d'Italia (3)

#mobilita'

(Adnkronos) - Il tema della mobilità e dello sviluppo sostenibili sono fortemente sentiti nell'Oltrepò Pavese, dove i circoli di Legambiente insieme a cittadine e cittadini hanno improvvisato un flash mob contro il campionato del mondo enduro Isde 2021, ancora senza garanzie sulla tutela dei delicati equilibri territoriali, nonostante il debutto tra poco più di un mese. A tal proposito commenta Federico Del Prete, responsabile mobilità e spazio pubblico di Legambiente Lombardia: "Si è lasciata andare così tanto la pratica dell'enduro nelle aree interne, già sofferenti per il difficile accesso, da compromettere natura e territorio, respingendo potenziali utenti. Questa assenza di controlli ha lasciato inoltre immaginare iniziative inopportune come Isde 2021, che rischiano di vanificare gli sforzi di crescita sostenibile espressi dalle reti di partnership regionali e locali attive in Oltrepò". L'Oltrepò Pavese "deve decidere da che parte stare: se a favore di eventi spot, che generano una frazione in termini di benessere per la comunità rispetto a una stagionalità più ampia e costante, oppure continuare sulla strada della sostenibilità". La greenway Voghera-Varzi appena completata, ad esempio, crea domanda pedonale, ciclistica e familiare, aiutando anche la mobilità quotidiana, generando così economia territoriale costante e affidabile. Nascono occasioni culturali, noleggio di attrezzature e opportunità per strutture ricettive dedicate. "Avere assembramenti di motociclisti dal comportamento impattante e potenzialmente pericoloso va contro la logica di un territorio produttivo e sicuro per tutte le età e le abilità", si legge nella nota.